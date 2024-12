Dramma della solitudine a Sassari. Un uomo di 67 anni è stato trovato morto oggi nella sua abitazione di Corso Margherita di Savoia dove viveva in condizioni di estrema indigenza.

«Appena tornato dalle feste - racconta Sergio Faedda, titolare di Soluzioni creative, negozio sotto la casa del uomo deceduto - mi sono preoccupato perché non rispondeva e non lo vedevo da qualche giorno».

Faedda ha allertato i carabinieri e il 118, arrivati insieme ai vigili del fuoco. Una volta entrati i soccorritori hanno trovato l'uomo disteso per terra e senza vita. Non ci sarebbero segni di violenza e sembrerebbe che il decesso, forse avvenuto da qualche giorno, sia dovuto a cause naturali.

«Ho parlato più volte con lui. Non aveva nessuno al mondo, e viveva in totale solitudine». Non è il primo caso di persone "dimenticate" che muoiono senza nessuna persona vicina. «Ci vorrebbe più attenzione e umanità», conclude Sergio Faedda.



© Riproduzione riservata