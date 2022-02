Nessuno degli amici ha visto cadere Carla Lallai, la 31enne (e non 29enne come appreso in un primo momento) morta a Sassari precipitando per più di dieci metri.

La ragazza, di Muravera, aveva trascorso la nottata in un locale alla periferia di Sassari, partecipando a una festa privata durata fino a mattino inoltrato assieme ad altri amici.

La comitiva si è dunque intrattenuta stamattina vicino al night, al primo piano di un edificio nella zona industriale "Predda Niedda", al quale si accede percorrendo una rampa. Carla Lallai si era sdraiata sul parapetto in cemento per rilassarsi al sole ma per qualche motivo è scivolata giù.

Gli amici hanno raccontato che non si sono accorti di nulla. Finché, non vedendola più, si sono affacciati oltre il parapetto scorgendo il corpo della ragazza a terra, nel piazzale sottostante, 12 metri più in basso.

Hanno chiamato i soccorsi, purtroppo inutili: per la giovane non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sassari.

