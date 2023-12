Ben 2231 firme contro il progetto di costruire due palazzi e un supermercato tra via degli Astronauti e via Luna e Sole a Sassari.

A raccoglierle, con una petizione partita a fine settembre, Glocal, gruppo di attivazione comunitaria e sociale, e il comitato di quartiere Cappuccini e Luna e Sole. Che hanno intercettato la protesta degli abitanti della zona, e non solo, per la futura edificazione, da parte della società Maspa, di un palazzo da sei piani e uno da cinque più l'esercizio commerciale, in un'area di circa 13mila mq a cui ne verranno aggiunti 6mila con «destinazione verde pubblico».

Un dissenso espresso fin da luglio e poi maturato in una serie di osservazioni, a cui hanno collaborato diverse realtà del territorio, presentate in Comune lo scorso 29 settembre su cui, riferiscono Glocal e il comitato di quartiere, «fino ad ora non è pervenuto alcun segnale di attenzione dall'amministrazione comunale».

Diversi gli appunti mossi al programma, tra cui il «contrasto con lo strumento urbanistico comunale e con il progetto Norma» fino a quello «con il piano di tutela delle acque della Regione Sardegna». Per questi motivi nelle osservazioni viene chiesto l'annullamento dell'operazione con «successiva elaborazione in adeguamento degli elaborati progettuali alla normativa ambientale, commerciale, urbanistica e trasportistica del settore».

La storia del progetto affonda le sue radici fin dal 2011, data di approvazione del Piano urbanistico comunale, e del seguente Piano urbanistico attuativo, poi nel 2018 Maspa, dopo un accordo con la proprietà del terreno, la Congregazione delle Pie sorelle educatrici, presentava un’istanza di edificazione. Da allora 5 bocciature, di commissione Urbanistica e consiglio comunale, perché i piani non rispondevano alle prescrizioni del progetto Norma, fino al via libera del 2021/2022, su cui si è espressa anche l’assemblea civica.

