A 14 anni minaccia di morte i carabinieri dopo aver cercato di rubare la bicicletta elettrica a un rider extracomunitario.

È successo nella notte tra il 28 e il 29 marzo in via Pascoli a Sassari, all’esterno di un locale, quando l’adolescente, insieme a un maggiorenne, si è avvicinato alla persona di origine mediorientale e, puntandogli contro il coltello, ha tentato di sottrargli il mezzo di lavoro.

Ma il rider ha chiesto aiuto richiamando i clienti dell’esercizio commerciale che hanno chiamato i carabinieri. Questi, arrivati sul posto, hanno fermato la coppia ricevendo in cambio dal minore sputi e insulti. Cercando di sfuggire all’identificazione il giovanissimo, secondo le accuse, avrebbe proferito all’indirizzo dei militari frasi come «Non mi fate paura. Tanto quando avrò 18 anni vi ammazzerò, vi spaccherò la faccia».

L’arresto del 14enne, assistito dall’avvocata Federica Petretto, è stato convalidato dal tribunale dei minori che ne ha disposto il trasferimento in comunità. Per il maggiorenne il giudizio sta avvenendo in separata sede.

