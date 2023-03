Si chiama “Saperi e Sapori” il progetto dell’amministrazione comunale di Mara che ha presentato una richiesta di finanziamento per la promozione del territorio e la valorizzazione delle antiche usanze locali.

L’idea, messa in piedi anche grazie alla collaborazione dello sportello linguistico gestito dell’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari, è quella di recuperare gli antichi lavori di un tempo, dalla semina sino alla preparazione del pane tipico del paese del Villanova.

Per questo il comune amministrato dal sindaco Paolo Chessa ha pensato di acquisire due edifici: uno per realizzare un mulino e l’altro per realizzare una sorta di forno sociale destinato ai maresi, ma anche a persone che vengono da fuori.

«Può essere una proposta didattica formativa e socio culturale per il territorio non solo per gli abitanti del paese, ma per tutti quelli che vogliono conoscere gli antichi costumi».

