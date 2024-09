Il Comune di Castelsardo, tramite l’assessore all’Ambiente, Christian Speziga partecipa per il 2024 al bando pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il finanziamento di progetti nell’ambito della Carta di partenariato dell’accordo.

Il progetto “I cetacei del Canyon di Castelsardo”, ha la finalità generale di promuovere e incrementare la conoscenza della diversità e ricchezza biologica presente nel Santuario Pelagos, in particolare nelle acque del Golfo dell’Asinara, attraverso azioni efficaci che portino all’attenzione della popolazione la presenza di diverse specie di cetacei, le minacce che le interessano e il ruolo del Santuario Pelagos nella conservazione dei mammiferi marini e dei loro habitat.

«Il Comune proponente di Castelsardo si avvarrà della partnership con il Comune di Sorso, - precisa l’esponente della giunta Tirotto - e per la parte operativa della collaborazione di organizzazioni con comprovata esperienza nelle attività di monitoraggio, educazione, sensibilizzazione con biologi marini, educatori ed esperti».

Verrà pianificato e condotto un numero di uscite a mare per il monitoraggio in un’area marina ancora poco conosciuta dal punto di vista metalogico, all’interno del santuario, canyon di Castelsardo, un piano articolato anche in attività educative ed informative rivolte alle scuole dei due comuni. Il progetto fa parte del percorso della Carta Europea per il turismo sostenibile, presentato questa mattina durante il Forum del Parco Asinara che coinvolge anche Castelsardo.

© Riproduzione riservata