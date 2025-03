In occasione della Settimana Santa Òmnium Cultural de l’Alguer ha pubblicato il Santo Rosario in algherese. Il libretto è distribuito gratuitamente nella sede dell’associazione, in via La Marmora n. 64, nei giorni di lunedì, martedì e venerdì il pomeriggio dalle 18 alle 19.30 e il mercoledì mattina dalle 10.30 alle 12, da lunedì 31 marzo sino a lunedì 14 aprile.

Il Santo Rosario in algherese, che ha avuto l’approvazione ecclesiastica, è un regalo per i fedeli e un aiuto per pregare nella propria lingua, non solo durante la Settimana Santa. Già da diversi anni l’Òmnium Cultural de l’Alguer sta rimarcando quanto sia importante la presenza della lingua, e della identità peculiare, durante le processioni. Anche in funzione di ciò, nel 2018 aveva pubblicato Lo Rosari del Divendres Sant (Il Rosario del Venerdì Santo) e nel 2019 Lo Sant Rosari (Il Santo Rosario).

Per ulteriori informazioni si può inviare una email a omnium.alguer@gmail.com

