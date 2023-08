Quasi terminati i lavori presso il nuovo ecocentro di Santa Maria la Palma. C’è stato un sopralluogo alla presenza del sindaco Mario Conoci con gli assessori Antonello Peru e Emiliano Piras, insieme al responsabile del procedimento. Un intervento avviato con la variante urbanistica, proseguito con la progettazione, l'appalto ed il successivo avvio delle opere.

«Un nuovo importante obiettivo raggiunto grazie alla determinazione con cui l'amministrazione ha programmato l'intervento che servirà per migliorare il servizio di nettezza urbana in tutte le borgate algheresi e contrastare l'odioso fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio». Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che ha effettuato un tour nel cantiere con gli assessori e Amabile Simbula del comitato di borgata di Santa Maria La Palma. Soddisfatti il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia Alghero per la conclusione dei lavori per il nuovo Ecocentro di Santa Maria La Palma che presto sarà al servizio delle borgate e si aggiungerà alle due strutture già presenti in città.

