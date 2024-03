La borgata di Santa Maria La Palma aspetta da mesi l’apertura del nuovo ufficio postale. Il Comune di Alghero aveva messo a disposizione un locale, in via Sila, ma la sede non è ancora operativa e i residenti dell’agro continuano a subire enormi disagi per il disservizio. Mario Conoci, il sindaco di Alghero, ha scritto una lettera alla direzione regionale di Poste Italiane sollecitando la ripresa delle attività.

«Chiedo cortesemente di conoscere la data entro la quale i servizi potranno riprendere presso l’immobile che questo Ente, con contratto di locazione del 13/07/2023, ha messo a disposizione di Poste Italiane lo scorso 31 luglio. Stante il lungo tempo trascorso e l’impegno profuso dal Comune di Alghero per restituire ai residenti della borgata di S. M. La Palma un servizio fondamentale, auspico che la data di riapertura degli uffici avvenga in tempi molto brevi», chiude il sindaco.

