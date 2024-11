Il Comune di Santa Maria Coghinas a Rimini per Ecomondo, la fiera della sostenibilità più importante a livello nazionale che quest’anno ha raggiunto numeri da record con un numero di presenze più 5 per cento nazionali e più 4 internazionali.

L’occasione era importante per un comune come quello di Santa Maria Coghinas, immerso in un territorio incontaminato, con il quale interagisce e ha l’obiettivo di tutelare. Lo dicono i sondaggi e le previsioni: la sostenibilità è al centro delle urgenze e di ogni strategia futura, per le imprese, ma anche per le amministrazioni che si dimostrano sensibili verso un mondo che deve cambiare approccio potenziando l’economia circolare.

A Ecomondo 2024, l’evento internazionale dedicato alla green e circular economy e conclusosi ieri alla Fiera di Rimini, sono arrivati 1.620 brand espositori che hanno occupato 166.000 metri quadri nel quartiere fieristico, un luogo di incontro per l´innovazione tecnologica delle imprese, il mondo della ricerca, professionisti del settore e delegazioni internazionali che hanno partecipato agli oltre 200 convegni e workshop sul tema.

Una delegazione di amministratori di Santa Maria Coghinas ha voluto essere presente a questo appuntamento per valutare le numerose soluzioni proposte, anche in termini di macchinari e attrezzature, che possono potenziare il sistema “riciclo e smaltimento” adattabile al paese di Santa Maria Coghinas.

Nello specifico poi, in termini di attrezzature agricole e novità del settore, gli amministratori si sono recati all’Eima, Esposizione internazionale di macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio di Bologna, per valutare l’acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati per efficientare il servizio di pulizia e decoro già esistente.

«Il nostro comune diventa sempre più “turistico”- spiega il sindaco Pietro Carbini - è doveroso da parte nostra valutare l’impatto sul territorio e assicurare sia ai cittadini che ai visitatori un decoro e una pulizia costante, oltre che a garantire un servizio al passo coi tempi».

Dello stesso avviso il vicesindaco Marco Demontis: «L’occasione di poter partecipare ad eventi come questi ci da notevoli spunti per ragionare sul paese di Santa Maria Coghinas tra qualche anno. Dobbiamo già pensare a come valorizzare il nostro paese che ha un patrimonio naturale unico nel quale viviamo e scommettiamo anche sul fronte turistico».

