Debutta ai Giardini Pubblici di Sassari "Sona" un festival che ha come obiettivo quello di dare voce, spazio. supporto ai giovani che fanno musica. Domenica dalle 12 (ingresso libero) si esibiranno 10 band emergenti spazio Chioschetto Tavolara. Il coordinamento è a cura dell'Associazione Ugcom. Presenta la serata Luca Fancello.

Suoneranno Laterapia, Realize, Testaplastica, Infinite wraith, Vulika ROT, Danyo, Imperium, KoiKoi, Stravation e Mad Dog: nuova e giovane generazione di ragazze e ragazzi che approcciano la musica abitando il presente, ispirandosi a volte al passato e proiettandola nel futuro.

In chiusura di serata, due nomi noti della scena sassarese, Futta (che collabora alla realizzazione dell’evento) e i Rusty Punx.

Gabriele Sanna, ideatore e organizzatore del festival spiega: «C’è una nuova generazione di artisti e artiste giovani da sostenere. Rappresentano un chiaro esempio del cambiamento, l’evoluzione dei tempi. Cultura e musica sono le basi su cui costruire un futuro diverso, fatto di valori e principi. Giornate di allegria e condivisione, nel rispetto degli spazi e dell’altro, sono momenti che non devono mancare in una città e in una dimensione che deve e vuole puntare sul domani. Sulla Cultura. E sui giovani. Diamo loro spazio. Vogliamo e dobbiamo smetterla di essere pessimisti».

© Riproduzione riservata