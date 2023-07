A Santa Maria Coghinas asfaltate via Alessandro Manzoni e alcune vie limitrofe. Per un investimento di 40mila euro, finanziati direttamente dalle casse comunali.

Un intervento che i residenti aspettavano da tempo e che ora è stato portato a compimento.

"Non solo impianti sportivi - commenta il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini -. Dopo un periodo di attesa e di disagi, causati da lavori in corso, i concittadini di via Manzoni e altre vie del paese vengono ripagati della loro pazienza con la fresatura e bitumatura di tutta la sede stradale, con un manto a dir poco eccezionale. L'Amministrazione comunale si scusa per qualche inconveniente, però anche quest'opera è la dimostrazione che con la costanza si possono raggiungere ottimi traguardi".



