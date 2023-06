Non può che essere soddisfatto il sindaco di Santa Maria Coghinas, Pietro Carbini, che ha annunciato l'avvio e, in qualche caso in corso di esecuzione, di numerosi interventi nel settore dei Lavori pubblici.

Si parte dai 700mila euro del bando "Sport e Periferie" per arrivare ai 400mila euro per le strade rurali, ai 200mila euro per il cimitero, ai 450mila per la palestra scolastica, ai 500mila euro per la riqualificazione di Viale Sardegna, ai 18.305 euro per il completamento della zona per lo sgambettamento cani, ai 330mila euro per il primo lotto di alvori nell'ex scuola esmas per la costruzione di una casa di riposo, ai 28.500 euro per la costruzione dell'area fitness al parco Littu.

Non solo: 333mila euro serviranno per la sistemazione del secondo piano ex magic hotel e per la costruzione di uno spazio per la casa della cultura, 1 milione 250mila euro per il primo lotto del palazzetto dello sport, 50mila euro per l'impianto fotovoltaico della cittadella dello Sport, 100mila euro per la costruzione di una bretella nella strada tra via Doria e la strada provinciale 92.

Sono stati condivisi e appaltati grazie alla collaborazione con la provincia di Sassari i lavori della rotatoria ingresso lato Perfugas, lavori a base d'asta per oltre 630.000 euro, mentre in collaborazione con l'ex genio civile e il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, sono stati appaltati i lavori primo lotto per sopraelevazione argine per 1 milione 250mila euro.

Sono in fase di progettazione, ma già finanziati, i lavori per il cimitero per 179mila euro, la copertura per il campo di Padel per 70mila euro, la sostituzione cancelli cimiteri con tenuta stagna per 50.000 euro, e i lavori di sistemazione, viale San Francesco, via San Nicola, via Garibaldi, per circa 150mila euro.

