Nuovo e importante intervento, nel settore dei Lavori pubblici, da parte dell'amministrazione comunale di Santa Maria Coghinas guidata dal sindaco Pietro Carbini.

Sono infatti iniziati i lavori della nuova e unica palestra scolastica. Il costo dell'intervento è di 450mila euro.

«Finalmente gli studenti avranno la possibilità, durante tutto l'anno scolastico, di fare attività ginnica e sportiva - ha dichiarato, con soddisfazione, il primo cittadino -. La palestra avrà una superficie di 800 metri quadri. Fino ad oggi l'unico spazio utilizzato dagli studenti era l'ex sala mensa, a dir poco quasi da terzo mondo e non da terzo millennio, come è giusto che sia in mondo moderno».

© Riproduzione riservata