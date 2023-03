Nuove importanti opere a Santa Maria Coghinas. Oggi il sindaco Pietro Carbini oggi ha sottoscritto la convenzione con la Regione per la spendida di 500mila euro per "manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza" di viale Sardegna.

A carico della Regione 300mila euro, le restanti come cofinanziamento dal bilancio comunale.

«Con questo intervento renderemo tutto viale Sardegna più sicuro e attraente - commenta il sindaco -. I lavori consistono nella messa in quota di diverse zone dell'arteria, nuova bitumatura stradale e nuova segnaletica stradale orizzontale. Inoltre si realizzeranno buona parte dei marciapiedi e piantati altri alberi. Stiamo tenendo quindi fede ai nostri programmi, intervenendo su tutte le zone cittadine. Non possiamo che essere soddisfatti».



