Il progetto “Salude & Trigu” cresce costantemente come somme stanziate e come eventi supportati economicamente. Quest'anno la Camera di Commercio di Sassari mette a disposizione 600mila euro per gli eventi di tradizione e valorizzazione culturale e turistica del Nord Sardegna.

Si passerà quindi dai 54 eventi ad almeno 60, come rimarcato questa mattina nella conferenza stampa di presentazione del bando per il 2024 che si è tenuta nell'ente camerale alla presenza dei vertici.

In aumento non solo le richieste, ma anche la diffusione nei comuni della provincia sassarese e della Gallura (51), a conferma della bontà dell'idea nata cinque anni fa per coordinare le manifestazioni da marzo a dicembre. Soltanto l'anno scorso i quasi 400 appuntamenti degli eventi hanno superato 20 milioni di interazioni tra visualizzazioni, condivisioni e commenti.

Il bando, aperto sino al 2 febbraio, è rivolto a Pro Loco, Associazioni culturali, Fondazioni e Associazioni di rappresentanza imprenditoriale. Come nelle edizioni precedenti si farà una graduatoria che consentirà di destinare ai primi 30 un voucher di 12mila euro e ai "piazzati" dal 31° al 60° posto un voucher di 6mila euro.

