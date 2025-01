Serata di raccolta fondi a Nule. "Sa oghe a tenore de Sardigna. In aiuto dei bambini di Burkina Faso" è l'evento in corso questa sera nell'ex centro Pilota Isola via Roma a Nule organizzato dai Lions Club Goceano, The International association of Lions Clubs in collaborazione con il Comune di Nule.

Presentano i componenti Lions Angelo Crabolu, Augusto Mura e Florentina Dore, il sindaco di Nule Giuseppe Mellino, gli esperti Daniele Cossellu (tenore di Bitti) e Mario Mureddu (tenore di Fonni) e il presidente del conservatorio Canepa di Sassari, Ivano Iai.

A esibirsi i tenores Santa Maria Bambina di Nule, Vitzichesu di Bitti, Sos battor moros di Fonni, Murales de Orgosolo, 4G di Bultei, Santa Rosulia di Benetutti, Sa mama e su nie di Illorai.

