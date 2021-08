Un 46enne con precedenti di polizia è stato arrestato nella notte a Sassari per furto aggravato.

L’uomo, attorno all’una, è stato sorpreso dagli agenti delle volanti mentre “armeggiava” attorno ad alcune auto in sosta in piazza Sant’Agostino.

Alla vista degli agenti ha anche provato a nascondersi tra le auto in sosta, posizionandosi nei pressi di un veicolo che presentava la rottura di un finestrino posteriore.

Accanto al veicolo i poliziotti hanno rinvenuto due valigette di colore nero, che è poi stato appurato fossero state sottratte proprio dall’auto con il finestrino rotto.

Il 46enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto ed accompagnato negli uffici della Questura, ove è stato accertata anche la violazione dell’obbligo di dimora impostogli per precedenti episodi.

L’arrestato è stato trattenuto in Questura in attesa del procedimento di convalida previsto per la mattinata odierna, mentre la refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.

