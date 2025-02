Finisce ai domiciliari con l'accusa di furto. L’uomo, quarantunenne sassarese, è stato sorpreso dalla polizia ieri, mentre in città si allontanava con la refurtiva che avrebbe rubato in un'attività vicino a un negozio della grande distribuzione che vede prodotti per l’igiene.

Ad avvertire le forze dell’ordine è stato il titolare dell’attività.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno bloccato l’uomo che si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

