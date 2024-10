Strappa il borsellino a un’ottantasettenne e fugge. È successo ieri mattina ad Alghero, in zona Sant'Agostino, quando un trentaquattrenne ha avvistato il portafoglio tenuto dalla donna e ha messo in atto la sottrazione. «Non so cosa mi sia preso», ha detto l'imputato nel corso della direttissima che si è tenuta oggi in tribunale a Sassari.

L'uomo è scappato inseguito da una persona che aveva assistito alla scena e da un carabiniere, facendo però poca strada perché subito bloccato dai militari. «Nel borsellino non c'era nulla», ha aggiunto l'algherese. Il pubblico ministero ha chiesto per il trentaquattrenne, incensurato e difeso dall'avvocato Elias Vacca, la convalida dell'arresto sottolineando come nell'accusa fosse da considerare l'aggravante del gesto compiuto contro un'anziana.

Il giudice Giancosimo Mura ha infine disposto che l'algherese si presenti tre giorni alla settimana in caserma dai carabinieri per l'obbligo di firma.

