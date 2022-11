Si chiama Laura Carta la studentessa modello che si è aggiudicata il “Premio Nicola Parodi”, la borsa di studio riconosciuta dal Rotary Club Porto Torres ai giovani meritevoli che agli esami di maturità, ogni anno conseguono la votazione più alta.

Diplomata al liceo sportivo dell’Istituto di istruzione superiore “Paglietti” di Porto Torres con la votazione di 100 e lode, ha ricevuto il premio in occasione della conviviale che si è tenuta nella sala Hotel Libyssonis, a cui hanno partecipato i soci del club, insieme al presidente del Rotary, Leonetto Conti, il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas e il preside del Paglietti, Daniele Taras. Non sono mancati momenti di commozione nel ricordare Nicola Parodi, ingegnere di Porto Torres, scomparso a 40 anni, lasciando un segno tangibile dei suoi successi scolastici e professionali. L

o ricorda il figlio Pompilio: “In ambito accademico si è prima diplomato con il massimo dei voti al liceo scientifico di Porto Torres e successivamente ha conseguito la laurea in Ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino. Assunto dalla Olivetti di Milano si è trasferito in seguito a Sassari presso la Krene, società software del Banco di Sardegna, fondando poi il Rotary sezione locale”. Durante al cerimonia Il presidente ha dato il benvenuto ad un nuovo socio, il medico Giovanni Manca. Lo psichiatra Piero Pintore ha rivolto un particolare ringraziamento al socio Rotary Antonio Nurra per aver donato mille tute anti-Covid al Centro di salute mentale di Sassari, nel marzo del 2020 proprio quando scoppiò la pandemia.

