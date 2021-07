L’assessorato alla Programmazione della Regione, guidato Giuseppe Fasolino, nei giorni scorsi, ha inserito nella variazione in bilancio la cifra di 1 milione, 451mila e 770 euro quale contributo straordinario in favore del Comune di Porto Torres a titolo di ristoro ambientale per l’incendio sviluppatosi nella zona industriale il 27 luglio 2019.

Lo ha comunicato il consigliere Bastianino Spanu all’aula consiliare presieduta dal sindaco Massimo Mulas. Il rogo partito da uno dei due grandi capannoni industriali, Inversol ed E’ Ambiente, aveva provocato danni ingenti con costi elevati di bonifica ambientale, sostenuti dal comune non senza difficoltà per le casse dell’ente. Lo stanziamento eviterà che la spesa straordinaria possa gravare sul bilancio comunale e quindi sui cittadini.

In seguito all’emergenza, durante le attività di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco, sono state prodotte notevoli quantità di acque potenzialmente contaminate dai materiali presenti nei capannoni. Acque che sono state inizialmente raccolte in un bacino di contenimento e successivamente custodite all’interno di autobotti. Azioni che si sono ripetute ciclicamente per diverse settimane e che erano costate all’amministrazione comunale precedente circa 1 milione e 400mila euro per aver coordinato tutte le operazioni attraverso ordinanze sindacali: bonifica dei liquidi, trasporto delle sostanze inquinanti sulle autobotti e il loro stoccaggio nei serbatoi. Ora è stata avviata la fase di smaltimento di quei rifiuti stoccati all’interno di 560 cisterne al Centro intermodale regionale.

© Riproduzione riservata