Rigenerazione urbana e sostegno alle attività commerciali per rivitalizzare il centro storico.

Dopo l’incontro svoltosi ieri presso la Prefettura di Sassari sui temi di rilievo sociale che interessano il cuore della città, si è tenuta, questa mattina, una seconda riunione avente quale focus il sostegno alla rete commerciale, con iniziative e progetti per favorire la rinascita delle aree del centro storico e agevolare lo sviluppo economico di quella zona.

Al tavolo, presieduto dalla prefetta Grazia La Fauci, hanno preso parte il sindaco di Sassari, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, il rappresentante della Camera di Commercio di Sassari, la responsabile dell’Area Patrimonio architettonico della Soprintendenza archeologica di Sassari e Nuoro, i rappresentanti territoriali di Confcommercio e di Cna, i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

I presenti hanno sottolineato la necessità di una sostenibilità economica di nuovi esercizi commerciali e di ristorazione, assicurata dalle previste opere di realizzazione dei sottoservizi, dalla ristrutturazione di edifici pubblici esistenti (come ad esempio l’ex hotel Turritania destinato all’housing sociale), dal recupero di piazze, che diventino, in quell’ambito, centri di aggregazione e da una rivalutazione del sistema della mobilità e dei trasporti.

Le associazioni dei commercianti e degli artigiani hanno espresso fiducia assicurando l’avvio di attività di promozione, tra i propri associati, di una corretta informazione circa le iniziative messe in campo per migliorare la vivibilità del centro storico e di sensibilizzazione sulle opportunità di investimento nella zona, affiancandoli attraverso l’offerta di servizi dedicati. In particolare è stato sottolineato da tutti i presenti che nell’arco di qualche anno le opere pubbliche, già programmate nell’area, potranno rendere attrattivo il centro storico per alcune tipologie di esercizi, ristoranti e alberghi e diventare volano anche di uno sviluppo di tipo turistico.

I sindacati hanno manifestato ampia disponibilità a concordare con le imprese condizioni particolari da inserire nei contratti di lavoro che possano incentivare l’apertura di nuove attività. Il magnifico rettore Gavino Mariotti ha informato sull’imminente trasferimento di circa 600 dipendenti dell’Università in uffici ristrutturati recentemente, siti nel centro storico, evidenziando le ricadute positive per l’area in questione.

