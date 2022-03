Ancora alta la pressione sugli ospedali. Ambulanze in fila per ore davanti al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, preso d’assalto in situazioni di picco dei casi Covid come quello attuale, con maggiori urgenze che richiedono un’assistenza prioritaria.

Il personale ospedaliero è stremato: il rischio è determinato da un nuovo balzo in avanti dei contagi con una curva epidemiologica che non accenna a scendere. Altri reparti ospedalieri potrebbero essere riconvertiti in area Covid.

I dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi regionali, confermano la gravità della situazione, confermano che l’occupazione delle terapie intensive è pari al 9 per cento, con un incremento dei ricoveri dell’area non critica del 20 per cento. Nel reparto di Rianimazione delle Malattie Infettive si registrano cinque ricoveri, di cui tre pazienti positivi senza particolari problemi legati al virus. L’area più critica, il reparto Pneumocovid, ormai saturo per la ricezione di un gran numero di pazienti tramite il Pronto Soccorso. Un problema di sovraffollamento per le strutture sanitarie dell’Aou, che si aggiunge all’impossibilità di dimettere alcuni pazienti, circa 20 anziani, a causa della indisponibilità all’accoglienza delle Rsa.

