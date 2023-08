Una nave carica di merci lunga 89 metri, che viaggia sotto bandiera della Antigua & Barbuda, paese dei Caraibi, da ieri sera si trova in fermo amministrativo nel porto industriale di Porto Torres. A bordo della Viktoria-B il team specializzato Port State Control della Capitaneria di porto turritana ha riscontrato gravi carenze sulla sicurezza della navigazione che, al momento, impediscono la partenza della nave fino alla loro risoluzione da parte della Compagnia armatrice.

I militari, personale altamente qualificato per questo tipo di interventi, per tutta la giornata di ieri hanno eseguito una dettagliata ispezione all’interno della imbarcazione con a bordo sei persone di equipaggio. Approdata a Porto Torres il 16 agosto per compiere alcune operazioni commerciali, è stata fermata in porto dagli ispettori che hanno rilevato, dalle prove effettuate a bordo, come l’equipaggio non fosse pienamente pronto e adeguatamente formato per fronteggiare eventuali emergenze come previsto dagli standard di sicurezza disciplinati da normative internazionali, fra cui la Convenzione per la Salvaguardia della vita Umana in mare.

Immediatamente è scattato il provvedimento che blocca la nave cargo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione. Le attività ispettive poste in essere dal personale specializzato della Guardia Costiera turritana rientrano nell'ambito di controllo sul rispetto delle convenzioni nazionali ed internazionali applicabili alle navi mercantili e sono tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati nonché alla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti.

I controlli sulle navi battenti bandiera italiana ed estera sono periodicamente eseguite da una selezionata aliquota di militari della Guardia Costiera in possesso di particolari competenze, attribuite a seguito di un duro percorso di studi livello nazionale ed internazionale, che garantiscono alti standard di professionalità nell'effettuazione delle verifiche a bordo per garantire che il trasporto marittimo avvenga in modo sicuro per i passeggeri e gli equipaggi, nel rispetto dell'ambiente marino e limiti di emissione in atmosfera e che a bordo delle navi i lavoratori marittimi godano di adeguate condizioni di vita e lavoro.

