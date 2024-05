L’Istituto comprensivo di Castelsardo, con alcune classi della scuola primaria e secondaria, ha aderito al progetto di sensibilizzazione ambientale, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con i Bulli Surf Club Castelsardo, in qualità di referenti della locale associazione Plastic Free, e totalmente finanziato dal Cial, il Consorzio nazionale no profit che si occupa di avviare al recupero e al riciclo gli imballaggi in alluminio raccolti sul territorio italiano.

Il progetto, che segue il percorso di studio a scuola, intende informare gli studenti sull'importanza della raccolta differenziata, con particolare focus sull'alluminio, mediante una visita guidata presso l’impianto di selezione, trattamento e valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata, “Obiettivo Zero” di Tergu.

È stata per i ragazzi un'esperienza preziosa, hanno visto ed apprezzato la complessa filiera che segue un semplice gesto quotidiano, come quello di conferire correttamente i rifiuti.

L'iniziativa è stata apprezzata anche grazie ai simpatici gadget ecologici distribuiti ai partecipanti: cappellini in cotone, cartoline, moschettoni portachiavi e temperamatite realizzati in alluminio prodotto da materiale riciclato e valorizzato.

© Riproduzione riservata