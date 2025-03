Il giudice aumenta la pena sollecitata dal pm. Ieri in tribunale a Sassari il gup Sergio De Luca, in sede di abbreviato, ha aggiunto 5 mesi ai 4 anni già chiesti dal pubblico ministero Ermanno Cattaneo per un episodio di riciclaggio risalente al 2020 nel paese di Olmedo.

Secondo le accuse, un 51enne algherese avrebbe «ostacolato la provenienza delittuosa di un furgone ricevuto da persona rimasta sconosciuta e risultato compendio di furto».

Il mezzo di un 63enne sassarese, secondo quanto riferisce l’imputazione, era stato depredato di diverse parti, «dall’intera cabina anteriore, comprensiva anche dell’antifurto installato dalla persona offesa, nonché il paraurti sia anteriore che posteriore, oltre la cassetta degli attrezzi del veicolo».

Come scritto il giudice ha disposto la condanna per l’uomo, con precedenti specifici, a 4 anni e 5 mesi e 10mila e 500 euro di multa (il pm aveva chiesto 500 euro in meno). Il gup ha anche stabilito una provvisionale a favore della parte civile, assistita dall’avvocato Pierluigi Olivieri, di 5mila euro.

