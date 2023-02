L’Agenzia del Demanio, direzione regionale della Sardegna, ha convocato gli enti interessati per una conferenza di servizi decisoria, finalizzata al restauro e al risanamento conservativo di alcuni immobili demaniali situati nel borgo di Cala Reale, sull’Isola dell’Asinara.

Un intervento per la valorizzazione di alcuni stabili, fra cui la Pagoda nord, Pagoda sud e Pagoda centro, palazzina Sanità e magazzino, palazzina Direttore, ex alloggi, ex caserma Guardia di Finanza, ex scuole ed ex Ufficio Postale.

Il Piano degli investimenti immobiliari per il triennio 2021-2023, deliberato nel settembre del 2021 dal Comitato di gestione dell’Agenzia del Demanio, ha previsto il finanziamento di 700mila euro per l’intervento di restauro e risanamento conservativo degli immobili.

Una cifra attualmente disponibile per attuare il progetto definitivo, comprensivo di tutte le lavorazioni necessarie al fine di dare l’opera finita, compiuta e completa secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, che però prevede un importo complessivo di 950mila euro.

In fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, l’intervento complessivo sarà suddiviso in due o più stralci funzionali.

Gli enti coinvolti sono: Ente parco Asinara, Regione, Comune di Porto Torres, Ministero della Cultura, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Capitaneria di Porto, Ministero della cultura-Soprintendenza Archeologia.

