Non è solo voglia di mare, c’è pure il desiderio di sostare in spiaggia in totale tranquillità e godersi il paradiso. La regina degli arenili, La Pelosa, passato il primo esame con la sua sabbia di ottima qualità, come risulta da uno studio del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari che ha condotto un’analisi approfondita sulla spiaggia di Stintino, registra numeri da record nelle prenotazioni di giugno.

In sedici mila hanno staccato il biglietto per occupare un posto al sole nel già caldo mese di giugno, altri sette mila hanno inserito i loro dati nel portale per il mese di luglio e ad agosto si è raggiunta quota 8.500 prenotazioni, numeri che crescono di giorno in giorno con un periodo a cavallo di ferragosto che si preannuncia sold out. Anche a settembre si rilevano 450 prenotazioni nel sito curato dalla Vosma, la società che per il secondo anno consecutivo gestisce il controllo degli accessi, con annessi servizi relativi alla informazione ambientale, alla balneazione e all'accessibilità per i diversamente abili. “Il mese di giugno è una sorpresa anche per noi - spiega Luca Merella della Vosma -. Lo scorso anno il numero chiuso è cominciato il primo luglio e quindi ci manca un feedback su dati precedenti, ma questi sono numeri da record. Circa 1.200 prenotazioni al giorno, di cui almeno 200 fatte direttamente sul posto, presso il nostro infopoint con il supporto dei nostri operatori”.

I turisti che vogliono godersi il mare cristallino e la sabbia finissima della Pelosa arrivano da tutta Italia e dall’Europa, con Germania e Francia in prima fila, ma anche Russia e paesi dell’Est.

