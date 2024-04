Girava di notte nella zona di San Giuseppe, a Sassari, spaccando i vetri delle auto in sosta per poi fare razzia di oggetti di valore negli abitacoli.

Dopo diversi colpi, la notte scorsa gli agenti del Comando di Polizia locale di Sassari lo hanno sorpreso e arrestato.

Il ladro seriale è un uomo residente proprio a Sassari. Un agente lo ha notato intorno alle 23, in via Calvia, nei pressi dell’istituto artistico, mentre stava discutendo animatamente con una ragazza, ultima vittima dei suoi furti. A quel punto il vigile lo ha bloccato e, dopo l’arrivo dei colleghi, l’uomo è stato portato in Comando.

Qui è stato aperto lo zaino che aveva con sé e sono così saltati fuori, oltre ad arnesi per lo scasso, numerosi oggetti asportati dalle auto “visitate, tra cui un navigatore satellitare e capi di abbigliamento.

Almeno una dozzina le auto parcheggiate che l’uomo avrebbe danneggiato, rompendo i vetri, e poi depredato. Ma, come detto, le indagini proseguono sia per individuare eventuali complici sia per capire se l’uomo possa essere il responsabile di altri furti compiuti nella zona negli ultimi tempi.

Per il momento è stato trasferito nel carcere di Bancali su disposizione dell’autorità giudiziaria.

