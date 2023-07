Oltre 10 anni di reclusione per i tre imputati, tutti di Porto Torres, per la rapina del 7 gennaio 2021 ai danni della "Arco Spedizioni" a Sassari nella strada vicinale Funtana di Lu Coibu. La sentenza è stata pronunciata stamattina dal gup Gian Paolo Piana e a sostenere l'accusa era il pm Mario Leo.

Due anni e mezzo fa tre persone armate di pistola, individuate in Alessio Concas, Stefano Calvia e un 17enne, avrebbero bloccato un autoarticolato della Panzeri Truck che stava per uscire dal piazzale della ditta. Dopo aver costretto l'autista a consegnare i due cellulari che aveva con sé, i rapinatori avrebbero aperto il semirimorchio sottraendo alcune "secure box" all'interno delle quali vi erano dei contanti per il valore di oltre 16mila euro.

Un'azione compiuta, secondo le imputazioni, grazie alle indicazioni fornite da Marco Sircana. E proprio a quest'ultimo, per il quale l'avvocata Alessandra Delirio aveva chiesto l'abbreviato, è arrivata la pena più importante: 5 anni e 4 mesi. Tre anni e 4 mesi invece per Alessio Concas, anche lui in abbreviato, e assistito dalla legale Elisabetta Udassi; due anni e 4 mesi infine per Stefano Calvia difeso da Paolo Spano che aveva scelto il patteggiamento. 25mila euro la provvisionale da destinare alla Arco, oggi rappresentata dalla legale di parte civile Greta Marchesi.

