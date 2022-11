«Un film dell’orrore». Così Marina Gaias, infermiera di Bonorva, definisce le scene accadute davanti ai suoi occhi questa mattina sulla 131, al chilometro 170, dove è scattato l’assalto a un portavalori della Vigilpol, vicino a Giave. Era a bordo della sua auto, diretta a Ozieri per andare al lavoro, quando intorno alle 8,10 il traffico davanti a lei si è bloccato. Viaggiava verso nord. Sull’altro lato della carreggiata si è scatenato l’inferno.

«A qualche decina di metri da me si è formata una piccola colonna d’auto. Ho visto che dall’altra parte c’erano delle auto in mezzo alla strada, di traverso». Il primo pensiero è ovvio: «Sembrava un incidente».

Ma all’improvviso si è capito che era qualcosa di diverso e molto più pericoloso anche per chi non era coinvolto: «Siamo tutti scesi dalle auto per cercare di capire quello che era successo. Poi i mezzi hanno preso fuoco, sono stati incendiati. E si sono sentiti gli spari».

I banditi hanno investito di colpi il furgone blindato. Nella sparatoria sono rimaste ferite due guardie giurate e una ragazza che era rimasta bloccata nel traffico e stava cercando di scappare.

«Lei non l’ho vista, perché era dall’altra parte della cortina di fumo», racconta l’infermiera, «poi quando abbiamo sentito i primi colpi di arma da fuoco siamo tutti rientrati dentro l’auto».

I malviventi, tra i sei e i dieci, sono scappati in direzione Cagliari. Un’auto usata per il colpo è stata trovata bruciata, in zona Badde Salighes. Sulla Carlo Felice è rimasto il caos. Il traffico è restato a lungo paralizzato in entrambe le direzioni. Per regolamentarlo sono intervenute le forze dell’ordine.

«Ci hanno fatto fare inversione a U», racconta ancora l’infermiera, «e solo dopo un bel po’ sono riuscita a tornare a casa». Niente giornata di lavoro, oggi, per evidenti cause di forza maggiore.

