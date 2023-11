La microchippatura rappresenta uno dei punti di forza per contrastare l'abbandono dei cani, facilitandone l'identificazione nelle varie situazioni che dovessero presentarsi come i furti o i ritrovamenti di animali, oltre ad essere un importante strumento per il censimento ed il monitoraggio costante della presenza degli animali.

Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Castelsardo che per giovedì 23 novembre, dalle ore 9 alle ore 11, presso l’atrio della sala conferenze del porto turistico, ha organizzato la giornata di microchippatura gratuita dei cani, grazie all’iniziativa del Comune svolta con la collaborazione dell’associazione Zampette Felici Odv di Castelsardo, raggiungibile dalla propria pagina Facebook a fornire informazioni ed assistenza alla compilazione delle schede di identificazione e raccogliere le prenotazioni, e alla collaborazione del direttore del Servizio dipartimentale Anagrafe Canina e Randagismo Ats Zona Nord, Andrea Sarria.

L'appuntamento è rivolto ai proprietari dei cani non ancora iscritti all'anagrafe. Senza la preventiva microchippatura, non è possibile accedere ad un contributo economico per la sterilizzazione della propria cagnetta.

