Un uomo di 41 anni, originario della Sicilia, plupregiudicato per furti e delitti contro il patrimonio, è stato rimpatriato verso il proprio comune d'origine e insieme sottoposto al provvedimento del divieto di ritorno nei comuni di Ittireddu, Mores, Ardara, Ozieri, Nughedu S. Nicolò, Bonnannaro, Thiesi, Torralba, Cheremule, Siligo, Banari, Giave, Cossoine, Mara, Pozzomaggiore e Bonorva.

I due provvedimenti di prevenzione, entrambi emessi dal Questore di Sassari quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono stati richiesti dai carabinieri della compagnia di Ozieri e dai colleghi della stazione di Ittireddu, il paese dove l’uomo era stato recentemente sorpreso mentre, a bordo di una vettura di grossa cilindrata di colore nero, girovagava in maniera sospetta in una zona ove risiedono persone sole ed anziani.

L'uomo non aveva saputo giustificare la sua presenza sul posto, presentando motivi privi di fondamento. L’attività si inserisce in un più ampio piano di prevenzione attuato dall'Arma per il contrasto dei reati predatori, specie nei centri minori ed a tutela delle persone con minore capacità di difesa sociale.

