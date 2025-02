Rinviato a giudizio per violenza sessuale. Oggi in tribunale a Sassari il gup Giuseppe Grotteria ha disposto il processo per un 40enne campano che, secondo le accuse, avrebbe abusato di una 27enne all’interno di una nave a Porto Torres nel 2022.

L’uomo, così riferisce l’imputazione, avrebbe approfittato della giovane all’interno di una saletta dell’imbarcazione prima tentando di baciarla sulla bocca più volte, nonostante il dissenso esplicito dell’altra persona, poi bloccandola e violentandola.

Il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile e fatto acquisire al fascicolo del dibattimento la relazione biologica. A difendere il 40enne l’avvocata Maria Laura Masi del foro di Torre Annunziata mentre la parte civile è rappresentata dagli avvocati Daniela Onano del foro di Cagliari e Giuseppe Melis.

