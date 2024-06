Oltre sedici ore di viaggio per evitare il mare agitato, con raffiche di vento di Ponente alla velocità di 20 nodi, circa 38 chilometri orari.

Il traghetto Moby Orli partito ieri da Genova ha dovuto cambiare rotta per raggiungere in sicurezza lo scalo di Porto Torres. Ha attraccato in porto, questa mattina, intorno a mezzogiorno, rispetto al’orario programmato per le 8.30: un ritardo dovuto al maltempo che, ancora una volta, ha costretto il comandante a cambiare percorso, spingendosi ad est della Corsica, il tratto interno vicino alla Penisola al riparo dai venti, per evitare il mare in burrasca ad ovest.

A subire i disagi della lunga traversata sono stati i passeggeri, con oltre 16 ore di viaggio estenuante a causa delle condizioni meteo marine che hanno condizionato i collegamenti marittimi con l’Isola.

Le condizioni avverse del mare all'altezza delle Bocche di Bonifacio, spesso, sono la causa del cambio di rotta e dirottamento delle navi verso lo scalo di Olbia.

