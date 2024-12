Raffiche di maestrale con punte di oltre 120 chilometri orari hanno messo in difficoltà le navi in entrata nel porto di Porto Torres. Le condizioni meteo marine avverse nelle acque del Golfo dell’Asinara hanno costretto il Moby Ale Due, in servizio sulla linea Genova-Porto Torres, a cambiare rotta e a dirigersi su Olbia.

La nave gasiera Navigatore Scorpio, in rada nel mare del golfo, ha trovato riparo in prossimità dell'isola dell’Asinara. Un porto “chiuso” senza navi, dove il mare in tempesta impedisce ogni approdo. I teloni dei ponteggi allestiti per i lavori nell’edificio sede della Capitaneria di porto sono stati strappati dal vento.

Disagi anche nel centro urbano. Il forte maestrale ha divelto, questa mattina, un palo della illuminazione pubblica in prossimità della chiesetta di San Gavino a mare. Le squadre del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza una delle luminarie natalizie caduta lungo il corso Vittorio Emanuele, nel centro cittadino.

© Riproduzione riservata