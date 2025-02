Un Museo da vivere anche in maniera giocosa: sabato dalle 10.30 alle 12 il museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna”, ha organizzato “Quiz al Museo: speciale Sanna”.

L'evento, dedicato soprattutto a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dagli adulti, propone una visita guidata tematica sulla figura di Giovanni Antonio Sanna e della sua famiglia, al termine della quale i piccoli verranno coinvolti in un divertente e istruttivo gioco a quiz.

Una modalità divertente, una mattinata alternativa, con un filo conduttore legato a uno slogan utile per mettersi in gioco e coinvolgere adulti e bambini alla scoperta della vita e degli aneddoti dell’industriale e mecenate Giovanni Antonio Sanna, illustrare le varie collezioni del Museo e condividere i suoi contenuti, in una sfida a colpi di quiz sul tema: quanto ne sapete su Giovanni Antonio Sanna e sul Museo?

L'appuntamento si inserisce nelle celebrazioni per il 150 anniversario dalla morte di Sanna che lasciò la sua imponente collezione a patto che venisse edificato un museo.

