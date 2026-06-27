La polisportiva dilettantistica Asd Quartieri Riuniti, l’associazione sportiva di calcio di Porto Torres, presenta un ricco calendario di iniziative con una formula indirizzata all’inclusione, in occasione dell’Open Day in programma nelle giornate del 7, 10, 14 e 17 luglio, dalle 18.30 alle 19.30, nel campo 3 di viale delle Vigne, e nella data del 25 agosto dalle 18.30 alle 19.30.

Una scelta strategica e pedagogica per rimettere al centro il diritto al gioco a lungo termine, permettendo ai giovani atleti (dai 5 ai 14 anni) e alle loro famiglie di frequentare i campi per più giornate consecutive, senza l'ansia di una "selezione" lampo. Una proposta rinnovata con l'inclusione che diviene una pratica quotidiana e nessuno viene lasciato in panchina, con il minutaggio paritetico è garantito per tutta la stagione. Grazie al prezioso e rinnovato supporto del tessuto imprenditoriale locale e degli sponsor storici, la società riuscirà a coprire interamente i costi del kit di abbigliamento sportivo ufficiale, che sarà totalmente gratuito per ogni singolo bambino iscritto per la prossima stagione. Un gesto concreto per azzerare le barriere d'ingresso e garantire che lo sport resti un diritto universale. «Scendiamo in campo con l'obiettivo di dare risposte reali alle famiglie del nostro territorio», commenta il presidente dell’associzione sportiva, Filippo Vandi.

«Con un mese intero di porte aperte e l'abbigliamento sportivo a costo zero vogliamo dimostrare che lo sport può e deve essere accessibile a tutti, senza disparità. Al centro del nostro progetto non ci sono i numeri, ma i bambini: per questo garantiamo a ognuno di loro lo stesso spazio e lo stesso tempo di gioco». La società si avvale di allenatori dei portieri, tecnici abilitati e il preparatore motorio. Inoltre è stato fatto un investimento importante per l'acquisto di nuove attrezzature specifiche (strutture modulari, sagome flessibili e palloni differenziati). Mentre la macchina organizzativa pianifica l'autunno, i mesi caldi vedranno per questo anno i ragazzi della categoria Pulcini impegnati nelle spettacolari competizioni di Beach Soccer, ideali per consolidare la tecnica acrobatica e la reattività sulla sabbia.

Accanto all'agonismo estivo, il progetto ribadisce la sua vocazione sociale attraverso il "Sabato del Civismo": una giornata speciale in cui atleti, tecnici e dirigenti si dedicheranno insieme alla cura dei materiali comuni, al riordino degli spazi condivisi e a piccoli interventi di rispetto urbano. Inoltre, la dirigenza ha annunciato che è già in fase di studio la creazione futura per l’anno a venire di un Centro Estivo multidisciplinare targato Quartieri Riuniti, per estendere l'offerta educativa anche ai mesi di pausa scolastica. Tutti gli appuntamenti del mese di Open Days sono gratuiti e aperti a bambini e bambine dai 5 ai 14 anni. Le attività sono state rese possibili grazie alla Fondazione Banco di Sardegna.

© Riproduzione riservata