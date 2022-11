Manca ormai poco, a Putifigari, per la 37esima edizione della Mostra Micologica del Capo di Sopra, che sarà ospitata nel palazzo Baronale al Palazzo dello Sport.

Un'anteprima è avvenuta il 30 di ottobre quando il paese del Coros ha ricevuto la visita della micologica Whatscookin.it, che in collaborazione con il micologo statunitense professor Britt Bunyard, micologo di fama mondiale, ha organizzato il corso di approfondimento micologico in Sardegna per un totale di 20 appassionati statunitensi, provenienti delle varie associazioni micologiche degli Stati di New York, Massachusetts, Illinois, Washington, Texas, Ohio, Missouri e California. Il gruppo ha deciso di visitare nuovamente la Sardegna dopo la bellissima esperienza del 2013.

A tutti i presenti, il sindaco Giacomo Contini ha regalato un libro che racconta la storia di Putifigari.

Tra gli eventi collaterali c'è la mostra di pittura estemporanea che si è tenuta nei giorni scorsi e che ha visto partecipare numerosi appassionati.

La premiazione si svolgerà domenica 19 novembre, alle 16, nell'aula consiliare. Venerdì 18 novembre si terrà anche la prima edizione dell'ippovia del porcino trekking a cavallo, a cura dell'Associazione ADS Ippica Ebbas.

