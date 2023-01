Il centrosinistra in Consiglio comunale ad Alghero critica il Puc che sta per approdare in aula, a cominciare dalla scelta di trasferire il nuovo ospedale a diversi chilometri da Alghero, nella zona di Mamuntanas, ipotesi che ha fatto storcere il naso anche ad alcuni della maggioranza. Ma non solo.

I consiglieri Raimondo Cacciotto, Ornella Piras (Futuro Comune), Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito (Per Alghero), Valdo Di Nolfo (Sinistra in Comune) e Mimmo Pirisi (Pd), in una nota, fanno riferimento anche alla totale mancanza di politiche abitative.

«Nel Puc si parla di 5.000 nuovi residenti, ma non si trova traccia di quali azioni concrete mettere in atto per attrarne e non farne andar via. Si parla di "carte della qualità”, ma sarebbe utile vedere le carte anche per la quantità, sapere che cosa accadrà nella città esistente, se si continuerà a demolire per costruire alveari a dieci piani, destinati ancora una volta a seconde case e non a chi vorrebbe viverci».

Infine i “progetti speciali”, con gli insediamenti turistici a Calabona o a Maria Pia, «senza dirci dove andranno le aree per servizi con cui l'attuale Prg ha vincolato Maria Pia, che coprivano il deficit di aree verdi e sportive della città esistente. Sarà importante sapere come tutte queste "quantità" troveranno spazio nel Puc e se queste risponderanno alla reale domanda della popolazione algherese, alla domanda di servizi dei quartieri, alle centinaia di abitanti in graduatoria di assegnazione di un alloggio e alle decine di giovani che non trovano una casa adatta alle loro esigenze. Per ora – concludono gli avversari politici del sindaco - nelle carte non abbiamo trovato risposte».

© Riproduzione riservata