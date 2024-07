Il Corpo volontari soccorso marittimo-Protezione Civile di Castelsardo è fra i beneficiari dei nuovi mezzi, consegnati presso il Centro servizi della Protezione Civile di Macchiareddu, per potenziare le dotazioni della organizzazioni di volontariato che operano per il Sistema di Salvamento Balneare (SISB) nei comuni costieri della Sardegna e per l'antincendio boschivo.

L’organizzazione è ora dotata di un nuovissimo gommone Med Defense attrezzato di motore Mercury 115 con strumento combinato Raymarine Gps+Ecoscandaglio Radio Vhf , utile per le attività in mare. Sul fronte dell’antincendio boschivo i volontari di Castelsardo hanno ottenuto una nuova Land Rover LD 110 con modulo AIB da 400 lt e apparato radio veicolare.

All’evento hanno partecipato l’assessora della Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, che ha formalmente consegnato i mezzi al presidente del Cvsm di Castelsardo, Danilo Romano, e il nuovo direttore generale della Protezione Civile, Mauro Merella, che hanno sottolineato l’importanza della formazione costante dei volontari e l’impegno della Regione Sardegna per garantirla, anche con la futura Scuola di Protezione Civile.

