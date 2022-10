Protezione personale, violenza di genere, contrasto alle truffe ed educazione stradale: questi e altri i temi al centro degli incontri in programma fino a dicembre al centro commerciale Porte di Sassari.

Gli appuntamenti, aperti a tutti, vedono protagonisti gli agenti della Polizia locale e il personale della Protezione civile comunale.

"Da sempre – commenta il comandante della Polizia locale, Gianni Serra – riteniamo che questi momenti di incontro con la popolazione siano fondamentali. Portiamo avanti numerose campagne di educazione, informazione sensibilizzazione e occasioni simili sono utili per raggiungere un ampio pubblico”.

GLI APPUNTAMENTI – Già oggi, martedì 18 ottobre, dalle 16 alle 19, e giovedì 20 ottobre, alla stessa ora, il personale della Protezione civile comunale spiegherà le buone pratiche e le norme di autoprotezione.

Sarà illustrato il piano comunale di protezione civile, anche grazie alla produzione di video e alla distribuzione di materiale informativo. Il personale, in prima linea nella difesa del territorio comunale in caso di incendi, forti piogge, allagamenti, alluvioni e altre situazioni di pericolo, sarà a disposizione di chiunque desideri avere informazioni o abbia domande.

Domani mattina, dalle 10 alle 13, e poi il 30 ottobre, l’8 e il 25 novembre, dalle 16 alle 20, personale della Polizia locale parlerà invece di Codice rosso e Revenge Porn e presenterà la campagna #iononcondivido di sensibilizzazione alla non condivisione di immagini che ritraggono la vittima del reato.

La prevenzione e repressione delle truffe, specificamente contro gli anziani, sarà invece oggetto degli stand informativi, ancora a cura del Comando, che si terranno il 24 e il 27 ottobre, e il 15 e 24 novembre, sempre dalle 16 alle 19. Gli agenti spiegheranno, con esempi pratici, le principali truffe oggi in essere e gli accorgimenti da adottare in ottica preventiva. Sarà distribuito materiale informativo e anche in questo caso saranno mostrati video esplicativi.

Infine, il 17 e il 29 novembre e il 15 e il 20 dicembre, sempre dalle 16 alle 20, negli spazi esterni del centro commerciale saranno organizzati laboratori della legalità rivolti a bambine e bambini, con l’utilizzo di macchinine elettriche. Saranno creati percorsi itineranti con segnaletica orizzontale e verticale da compiersi con le macchinine elettriche della Polizia locale, al cui superamento seguirà il conseguimento della patente degli scolari.

