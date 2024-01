Come la Sardegna può gestire i due miliardi di euro del PNRR affidati alla gestione diretta di regione, province e comuni è il tema dell'incontro promosso dalla Fondazione Antonio Segni e in programma venerdì alle 15.30 nella sede sassarese della Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto.

Il convegno dal titolo “Il PNRR in Sardegna: il progetto e le prospettive” vedrà tra i relatori l’economista Luigi Guiso dell’istituto Einaudi per l’economia e la finanza, editorialista del Sole 24 Ore, Luca Deidda, docente di Economia al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari, Claudio Socci e Stefano Deriu, docenti del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata, delegati per conto dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani - UNICATT di valutare l’impatto del PNRR sull’economia dell’isola.

Previsti gli interventi dell’assessore al bilancio del comune di Sassari, Carlo Sardara, del prorettore alla Terza Missione dell’UNISS, Pier Andrea Serra e del direttore dell’Unità di Progetto PNRR Sardegna, Roberto Doneddu.

A seguire, una tavola rotonda moderata dall’inviato e editorialista di economia del Corriere della Sera Federico Fubini, animata da Pernilla Cento e Roberto Trainito di Intellera Consulting, società di consulenza per la definizione di strategie digitali e organizzative nella Pubblica Amministrazione, e Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo. Le conclusioni sono affidate al presidente della Fondazione Segni, Mario Segni.

© Riproduzione riservata