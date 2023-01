Pronto soccorso di Ozieri, atto aziendale, trasferimenti dei medici.

Sono tra i temi che Flavio Sensi, direttore generale Asl Sassari, ha trattato questa mattina, nella Sala Angioy della Provincia, durante la conferenza socio-sanitaria territoriale alla presenza dell’assessore Carlo Doria e dei sindaci del territorio.

«La chiusura notturna del presidio ozierese è dovuto a una concomitanza di assenza congiunta di personale non programmabile né evitabile. Ci sono stati congedi che il giudice ci ha imposto e in più delle malattie del personale. Nel giro però delle prossime giornate recupereremo anche delle nuove unità da graduatoria concorsuale Ares e forse anche da una mobilità che abbiamo attivato a suo tempo».

Sull’atto aziendale, come attestato anche dall’ex senatore Doria, non è avvenuta alcuna “bocciatura” da parte della Regione. «C’è stata solo la verifica di conformità di alcuni passaggi. Nella sostanza l’assetto organizzativo dell’Azienda è stato confermato per come l’ho proposto e, di conseguenza, l’iter procedurale prevede che tra questa settimana e la prossima ci sarà l’approvazione definitiva con alcune modifiche e integrazioni. Preciso che la parte ospedaliera, quella che riguarda Alghero e Ozieri, è stata recepita in pieno».

Sui trasferimenti dei medici il dg comunica l’intenzione di voler coinvolgere il prefetto «per avviare un rapporto di collaborazione e programmazione con il giudice del lavoro per motivi di sicurezza e ordine pubblico. È chiaro che se un provvedimento, o più provvedimenti insieme, comportano l’interruzione di servizi essenziali come quello di un pronto soccorso o di un reparto, è giusto allora che venga spiegato ai giudici i quali, molto spesso, non possono e non riescono a entrare nel merito immediato delle singole situazioni».

Sempre Sensi annuncia, a fine seduta, che, nel giro di poche settimane, «l’ospedale di comunità di Ittiri sarà operativo».

© Riproduzione riservata