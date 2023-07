È in programma ad Alghero per sabato e domenica la terza tappa del "Vittoria For Women Tour", viaggio itinerante per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione oncologica femminile.

L’iniziativa è organizzata da Vittoria Assicurazioni con la Federazione Italiana Rugby (FIR) e la Fondazione Specchio d’Italia e al Summer Beach Village, al lido di San Giovanni, sarà presente “SpecchioBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà una visita senologica gratuita.

Manuela Furlan, storica capitana della Nazionale Italiana Femminile, ottantanove volte in campo con la maglia azzurra, sarà la testimonial del nuovo progetto di collaborazione: «Le tappe del Beach Rugby sono prima di tutto una grande festa, un momento di ritrovo per la comunità del rugby sulle spiagge più suggestive del nostro Paese. Il beach è uno strumento potentissimo per far conoscere il nostro Gioco ad un pubblico sempre nuovo e diverso, portando la palla ovale, per tutta l’estate, da un capo all’altro del Paese. La scelta di legare alcune delle tappe a un impegno tanto importante come quello di Fondazione Specchio d’Italia aggiunge valore al nostro Trofeo e alla volontà di tutto il nostro movimento di contribuire attivamente alla società, sensibilizzando noi donne, ma non solo noi, all’importanza della prevenzione oncologica».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata