Il River Ranch ASD di Valledoria e l’Endurance Team del Golfo hanno presentato la prima Ippovia di Valledoria dedicata a Martina, la giovane amazzone scomparsa di recente. In questo progetto di circa 30 chilometri è studiato il percorso che traccerà la prima tappa della "Coppa Regionale Endurance Sardegna".

Sono stati più di cinquanta i cavalieri che si sono recati a Valledoria provenienti dal nord e centro Sardegna. Per un percorso che ha interessato tutto il territorio di Valledoria, decisamente suggestivo, dalla bassa Valle del Coghinas, partendo dalla Chiesa di S. Pietro per continuare, lungo il litorale, verso la Ciaccia per proseguire, poi, dalle carciofaie della Muddizza verso la caratteristica Chiesa di S. Giuseppe ricollegandosi così all’argine della foce del Coghinas terminando nella pineta di San Pietro.

L'evento di terrà l'11 e il 12 febbraio e sarà articolato in una serie di altre iniziative, che è stato possibile creare grazie al supporto del Comune di Valledoria e di numerosi sponsor che hanno creduto nell’iniziativa.

Alla manifestazione che si svolge lungo un percorso di 90 km per i più esperti, e uno da 60 chilometri per i debuttanti, sarà dedicato uno spazio anche ai più giovani con la categoria Under 14 (dai 10 ai 14 anni).

