Ex sindaca e per anni nei banchi del consiglio comunale di Porto Torres. Gilda Usai Cermelli si è aggiudicata il premio “Donna Turritana”, istituito dalla Fidapa BPW Italy-Sezione di Porto Torres nel 2022. Un conferimento volto a celebrare una donna che, turritana di nascita o d’adozione, si sia distinta nel campo delle arti, delle professioni, degli affari ma anche in campo sociale, così come in campo associativo o sportivo.

Quest’anno, per l’edizione 2023, il premio verrà conferito a Gilda Usai Cermelli che ha indossato la fascia tricolore del Comune di Porto Torres negli anni 2001-2005, un riconoscimento per le motivazioni che verranno ufficializzate durante la stessa cerimonia celebrativa di conferimento del premio che si svolgerà giovedì 7 dicembre, alle ore 18.30, al Palazzo del Marchese. L’evento sarà introdotto dalla presidente Fidapa BPW Italy-Sezione di Porto Torres, Maria Tindara Abramo.

Porteranno i loro saluti la presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sardegna, Giovanna Ledda, e la vice sindaca e assessora alle Politiche Sociali, Simona Fois. Interverrà Eugenio Cossu. E’ previsto l’accompagnamento musicale a cura dei “Fate Bravi Duo”, con Vincenzo Mozzillo alla chitarra, e Cristian Ruzzeddu al clarinetto. Durante la serata sarà ufficializzata la donazione in favore del Consultorio Familiare di Porto Torres – Servizio di Ginecologia e Ostetricia, di cui alla raccolta fondi della Navicula Turritana 2023.

