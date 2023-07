Le associazioni Inner Wheel Club di Porto Torres e la Compagnia “La Corte dei Miracoli” hanno assegnato una borsa di studio a Simone Pigliafreddo di 18 anni, lo studente diplomatosi all’Istituto Nautico “Mario Paglietti” di Porto Torres, all’indirizzo “Corso di conduzione del mezzo”.

Un riconoscimento per il suo percorso scolastico per l’alta votazione raggiunta in sede di esame di stato e per essersi distinto con il suo impegno personale nelle attività a carattere sociale e di divulgazione culturale del Comune di Porto Torres. La borsa di studio è stata intitolata a due socie dell’Inner Club recentemente scomparse, Ornella Loriga e Silvana Campus. I fondi sono stati raccolti in occasione di un evento organizzato dalle due associazioni il 27 gennaio 2023 nella sede della Corte dei Miracoli sull'importanza delle lingue locali nella narrazione e nella produzione poetica, dal titolo "In lingua tutto vale".

Erano intervenuti, per la parte relativa alla narrazione orale Enedina Sanna che raccoglie favole e racconti dell'oralità sarda, e per la parte relativa alla poesia gli artisti Eugenio Cossu, Antonello Bazzu e Mario Marras che costituiscono il gruppo fondatore dell'associazione "Sinuariapoetarum".

L’evento intendeva essere una iniziativa tesa a valorizzare la lingua sassarese e sarda nella creazione poetica e nella narrazione. «Grazie alla partecipazione di un pubblico numeroso sono stati raccolti i fondi – spiega Pina Carboni, presidente Inner Wheel turritano - che hanno permesso di premiare uno studente che con il suo impegno rappresenta il lavoro di un’intera scuola, il “Paglietti” di Porto Torres, fortemente tesa a promuovere la cultura e a creare specifiche competenze: una scuola che costituisce un valore aggiunto alla cittadina».

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il dirigente scolastico Daniele Taras, il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e la vicesindaca Simona Fois.

© Riproduzione riservata