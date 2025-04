Porto Cervo si prepara a svelare i vincitori della 6ª edizione del Premio Costa Smeralda. Al Conference Center fervono i preparativi per la cerimonia di premiazione, in programma domani, a partire dalle 17. Appuntamento in occasione del quale, oltre alla consegna dei riconoscimenti allo scrittore esperto di navigazioni Björn Larsson, a cui va il Premio Internazionale, all’artista Adrian Paci, Premio Cultura del Mediterraneo 2025, e al sardo doc Giorgio Spanu, che porta a casa il Premio Speciale, verranno annunciati i vincitori delle sezioni Narrativa e Saggistica.

In lizza per il primo Claudia Lanteri col suo primo romanzo “L’isola e il tempo”, Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” e Fiammetta Palpati con “La casa delle orfane bianche”, e per il secondo Giuseppe Antonelli con “Il mago delle parole”, Riccardo Falcinelli con “Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie” e Tommaso Spazzini Villa con “Autoritratti”. I finalisti sono stati individuati dalla giuria di qualità guidata dal direttore artistico del premio Stefano Salis e formata da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio.

L’anno scorso il riconoscimento per la Narrativa andò a Evelina Santangelo con “Il sentimento del mare” e quello per la Saggistica a Maurizio Ferraris con “Imparare a vivere”. Oltre a un premio in denaro i vincitori riceveranno un’opera esclusiva di Giuseppe Sanna: anche per questa edizione lo scultore ha realizzato un premio unico per ciascuna categoria, simbolo della connessione tra il Premio e il territorio della Sardegna.

La cerimonia del Premio Costa Smeralda, di cui Smeralda Holding è partner e sponsor principale, sarà condotta dalla giornalista Roberta Floris alla presenza di Renzo Persico e Mario Ferraro, presidente e vice presidente del Consorzio Costa Smeralda, che a inizio mese hanno presentato l’edizione a Milano.

